Il Giornale – L’offerta del Bayern per Perisic scende a 10 milioni! Capitolo Nainggolan: Giulini riuscirà a riscattarlo

Con le brillanti cessioni messe a segno in prestito la scorsa estate, la strategia messa in atto dall’ad Beppe Marotta era più che chiara: rivalutare calciatori in rotta con il club come Icardi, Perisic e Nainggolan, e raccogliere un bel tesoretto dai loro relativi riscatti a fine stagione. Se su Nainggolan vi erano poche speranze visto l’ingaggio fuori budget per il Cagliari, fino a poche settimane fa i riscatti di Perisic per il Bayern Monaco e di Icardi per il Paris Saint Germain, venivano già dati per fatti.

E invece, secondo quanto scritto questa mattina da Il Giornale, il coronavirus potrebbe aver cambiato tutto. Per Icardi, ad esempio, l’Inter rischia un’iper-svalutazione da quasi 50 milioni di euro. Per Perisic, invece, il club bavarese potrebbe cambiare le carte in tavola ed offrire 10 milioni di euro per il riscatto, ben lontani dai 20 stabiliti nell’accordo tra i due club. Per cui, qualora il club nerazzurro non accettasse la nuova offerta tedesca, rischierebbe di ritrovarsi il croato ad Appiano Gentile in esubero il prossimo anno.

Capitolo Nainggolan che al Cagliari c’era finito in prestito secco per tutta la stagione. Per via della cosiddetta Svalutation di livello globale, in questo caso Giulini potrebbe riscattarlo offrendo infinitamente meno di quanto l’Inter pagò alla Roma nel giugno 2018 (24 milioni più Santon, per tacere di Zaniolo). Rimarrebbe il nodo ingaggio, fin troppo elevato rispetto agli standard sardi. In questo caso, però, non si esclude un enorme sacrificio del belga, pur di rimanere ancora qualche anno in maglia rossoblù.

