Il Monza di Berlusconi e Galliani sogna la A. Affare in vista con l’Inter: bloccato il giovane portiere

Il Monza ha le mani su Michele Di Gregorio, portiere classe 1997 di proprietà dell’Inter attualmente in prestito al Pordenone.

La squadra, neopromossa in Serie B dopo lo stop del campionato di Lega Pro, è già al lavoro in vista della prossima finestra di calciomercato. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà l’affare non dovrebbe essere in discussione: Di Gregorio difenderà la porta del Monza nella prossima stagione.