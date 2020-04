Il padre di Thomas a sorpresa: “Mio figlio mi ha confermato la trattativa con l’Arsenal”

“Ho chiamato mio figlio dopo aver sentito le indiscrezioni: mi ha confermato che sono vere. Mi ha detto che lui e l’Arsenal stanno parlando, tutto dipende dalla cifra richiesta dall’Atlético Madrid“. Parla così, a sorpresa, Jacob Partey, padre del centrocampista dell’Atletico Madrid Thomas. Ai microfoni di Tru FM, l’uomo conferma quindi una trattativa in essere con i Gunners, molto interessati al roccioso centrocampista di Simeone.

E sarebbe proprio il Cholo il primo a non essere contento di un eventuale addio del ghanese: nel suo 11, infatti, Thomas è un calciatore imprescindibile, per caratteristiche e mancanza di sostituti. Nel suo contratto è anche presente una clausola da 50 milioni di euro, che permetterebbe quindi di bypassare la fase delle trattative con l’Atletico Madrid. Al nome di Thomas era stata timidamente accostata anche l’Inter, sebbene il club nerazzurro non sia mai andata oltre il monitoraggio.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!