Il Real Madrid vuole Lukaku? Pronta risposta dell’Inter: “No, è incedibile!”

Negli scorsi giorni, dalla Francia, si erano rincorse diverse indiscrezioni riguardanti l’interesse del Real Madrid per Romelu Lukaku. Quest’ultimo, infatti, sarebbe stato inserito nella “lista della spesa” dei Blancos insieme a nomi del calibro di Mbappé, Mané ed Haaland, come possibile sostituto di Karim Benzema, ormai non più giovanissimo. Il gigante belga, dopo la stagione mostruosa che ha vissuto al primo anno di Inter, ha attirato su di sé gli occhi di grandissimi club, e questa ne è la dimostrazione.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, però, il club nerazzurro ha già voluto mettere in chiaro le cose: Big Rom non si tocca. Ad un’eventuale proposta/offerta del Real Madrid sul mercato per Lukaku, l’Inter ha già preparato la risposta secca: “No, è incedibile”.

