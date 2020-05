Il San Lorenzo sogna Suarez. L’ex allenatore Romeo: “Il presidente ha la possibilità di comprarlo”

Il San Lorenzo sogna il colpaccio Luis Suarez. La conferma di questa indiscrezione di mercato arriva dall’ex allenatore del club argentino, Bernando Romeo, che ha speso parole al miele per il Pistolero ed ha rivelato anche la possibilità di portarlo in Argentina. “Il calcio argentino è molto competitivo e c’è sempre la possibilità che un giocatore come Suárez venga. So che Marcelo Tinelli (il presidente, ndr) ne ha la possibilità, ma vediamo cosa succederà”.

Il possibile addio del centravanti uruguaiano, peraltro, può preoccupare l’Inter. Qualora quest’ultimo andasse via, le porte di casa Barcellona per Lautaro Martinez si spalancherebbero ancora di più. Il Toro, infatti, avrebbe l’indiscusso posto da titolare nell’attacco balugrana.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!