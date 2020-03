Il sondaggio di Marca: quale ‘9’ per il Real Madrid? Lautaro tra le opzioni, i tifosi lo snobbano!

Qualche miglioramento portato dal mercato è proponibile per tutti i club, compresi quelli più forti e pieni di stelle. Un esempio è quello del Real Madrid, vincitore di 4 Champions League negli ultimi 6 anni ma ridimensionato dall’epoca post-Ronaldo, iniziata ormai due estati fa. In particolare, il gruppo di Zidane deve affrontare il problema legato al ruolo della prima punta, il numero nove. L’acquisto di Luka Jovic, infatti, non ha sortito l’effetto sperato, regalando al tecnico francese un calciatore non ancora pronto a prendere in carica l’attacco del Madrid.

In virtù dell’età non più verde di Benzema, i Blancos stanno iniziando a guardarsi intorno per capire a chi consegnare le chiavi della 9 del Real. Tra i tanti nomi circolati in queste settimane, ai propri lettori il noto quotidiano spagnolo Marca, sul suo sito web, ha proposto un sondaggio che proponeva quattro opzioni: Herling Haaland, Kylian Mbappé, Lautaro Martinez e Timo Werner. Per ora, i risultati maturati sono eloquenti: domina il centravanti del Paris Saint-Germain, scelto dal 60% dei votanti. Insegue il diamante del Borussia Dortmund (32%), mentre per i centravanti di Inter e Lipsia restano solo le briciole (3 e 5%).

