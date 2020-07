Il TAS salva il Manchester City, Guardiola ora guarda in Italia: Skriniar in cima alla lista

Contrariamente a quanto deciso lo scorso febbraio dall’UEFA, il Manchester City potrà disputare le coppe europee la prossima stagione. Infatti, la sentenza del TAS di Losanna ha sovvertito la decisione di Nyon ed ora i Citizens sono liberi di muoversi come meglio credono sul mercato per cercare rinforzi in vista della prossima stagione.

La squadra di Guardiola si è tolta un bel peso dalle spalle: l’assenza dalle competizioni europee per due stagioni avrebbe infatti scoraggiato molti dal trasferirsi a Manchester. Ora però la compagine del nord dell’Inghilterra può lanciarsi sul mercato senza troppi ostacoli.

Uno dei settori che richiedono più rinforzi è senza dubbio la difesa e per trovare giocatori in questa posizione Pep guarda all’Italia. Forte anche dei 50 milioni incassati dalla cessione di Leroy Sané al Bayern Monaco, il City è pronto a dare l’assalto a difensori di alto livello.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb uno degli obbiettivi principali del tecnico sarebbe il nerazzurro Milan Skriniar. L’Inter potrebbe lasciare partire il giocatore per una cifra intorno ai 60-65 milioni. Attenzione però alla concorrenza, infatti lo slovacco piace molto anche ai rivali cittadini del Manchester United con il loro allenatore Ole Gunnar Solskjaer che lo vorrebbe per rinforzare la sua traballante difesa.

Nel frattempo il Manchester City segue anche il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Per il senegalese, il patron dei partenopei Aurelio De Laurentiis vorrebbe 100 milioni ma forse c’è la possibilità di accordarsi, soprattutto se il giocatore palesasse la sua volontà di partire, per una cifra intorno ai 70 milioni. Anche qui però, occhio alla concorrenza: oltre al solito United, il giocatore è seguito anche dal Liverpool.

