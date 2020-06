Il Torino insiste su Nainggolan: offerti all’Inter uno tra Izzo e Nkoulou

Il Torino continua ad insistere per Radja Nainggolan e si è ufficialmente iscritto alla corsa per raggiungerlo. L’Inter non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro, anche se l’idea principale di Beppe Marotta resta quella di cederlo. Il prestito al Cagliari ha restituito un Ninja migliorato rispetto a quello visto a Milano, ma il club sardo non può permettersi gli altissimi costi che il belga porta con sé, soprattutto a livello di ingaggio.

Secondo quanto scrive Tuttosport, il Torino potrebbe invece decidere di investire su di lui per far fare il salto di qualità al centrocampo granata. Inoltre, per convincere l’Inter Urbano Cairo potrebbe aver trovato la chiave di mercato giusta. In virtù del possibile addio di Diego Godin, infatti, il presidente granata mette sul piatto sia Nicolas Nkoulou che Armando Izzo, profilo molto gradito ad Antonio Conte. I due centrali, valutati circa 20-25 milioni a testa, potrebbero rientrare in un’operazione di scambio proprio con Nainggolan.

