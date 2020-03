Immobile, parla l’agente: “In passato interesse di Inter e Milan nei suoi confronti, ma…”

Lo confermano i numeri strepitosi raggiunti in stagione: è sicuramente la migliore annata in termini realizzativi sin qui di Ciro Immobile. Se la Lazio si ritrova a ridosso del vertice con possibilità importanti di poter alzare lo scudetto a fine campionato – sempre ammesso che si riprenda a giocare – una buona parte dei meriti va attribuita proprio all’attaccante di Torre Annunziata, sin qui assoluto trascinatore della formazione allenata da Simone Inzaghi. L’agente del calciatore, Alessandro Moggi, è intervenuto anche per questo motivo ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Ecco alcune rivelazioni di mercato che riguardano proprio Immobile: “A prescindere dagli interessamenti del Napoli e di altre società, il mercato può avere una battuta d’arresto per l’emergenza Coronavirus. Lui ha un contratto sino al 2023. Se ci fosse qualcuno concretamente interessato dovrà bussare alla porta della Lazio, oltre a quella del calciatore. Ma oggi è prematuro parlarne. Che ci siano degli interessamenti, come in passato è accaduto con squadre tipo Inter, Milan e dalla Cina un anno fa, è normale. Vedremo più avanti. Milik via per 40 milioni? Se con il contratto in scadenza vale così tanto, ditemi quanto vale Immobile…”

