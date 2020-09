In Argentina sono sicuri: Messi ha deciso, resterà al Barcellona. Andrà in scadenza di contratto

Lionel Messi non ha intenzione di aprire una battaglia legale con il Barcellona ed ha scelto di restare in Catalonga fino alla scadenza del suo contratto, che terminerà nel 2021. La notizia è stata annunciata dal sito argentino TycSports, subito dopo il clamoroso comunicato del padre della Pulce, che ha dichiarato non valida la clausola rescissoria, e la successiva risposta de LaLiga, che ha ribadito la necessità di dover pagare 700 milioni per acquistare il calciatore.

La data cruciale è stata quella dello scorso martedì, in cui c’è stato un incontro fra Messi ed il padre: allora il calciatore avrebbe scelto di restare un altro anno nel suo attuale club. Con ogni probabilità il giocatore lascerà comunque il Barcellona al termine della prossima stagione, per mettersi sul mercato da svincolato, ma quantomeno l’addio non sarà brusco e non vedrà ricorsi in tribunale.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<