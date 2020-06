In Spagna sono sicuri: “Antonio Conte ha chiesto il ritorno di Nainggolan”

La sua conferma per questa stagione è stata in bilico fino all’ultimo. Il rapporto speciale con Antonio Conte, da sempre suo estimatore, e la convocazione per la tournée estiva facevano presagire un futuro diverso per Radja Nainggolan. Alla fine però l’Inter ha deciso di fare una scelta, di mantenere intatta una linea societaria e dunque il Ninja ha dovuto salutare Milano in direzione Cagliari.

La stagione di Nainggolan è stata fin qui ai limiti della perfezione ed ecco perché i nerazzurri starebbero pensando ad un suo “reintegro”. Inoltre c’è la difficoltà ad arrivare ad Arturo Vidal. È tempo di riflessioni dunque in Via della Liberazione, ma dalla Spagna sono sicuri: il Ninja tornerà. Secondo il portale todofichajes.com il ritorno del centrocampista belga è quasi una formalità. Antonio Conte ha richiesto espressamente il giocatore e, dopo Sandro Tonali (la trattativa è a buon punto), potrebbe essere lui il secondo acquisto di mercato a centrocampo dell’Inter.



