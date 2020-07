Inda (OkDiario): “L’Inter è tornata su Simeone. Lautaro piace molto al Real Madrid”

Clamorose dichiarazioni pronunciate dal direttore di OkDiario Eduardo Inda nel corso della trasmissione El Chiringuito de Jugones. Il noto giornalista spagnolo ha infatti rivelato una trattativa riaperta tra l’Inter e Diego Simeone per un posto di allenatore sulla panchina nerazzurra. Secondo Inda, infatti, al termine della stagione Antonio Conte potrebbe salutare dopo aver fallito alla sua prima annata gli obiettivi prefissati.

Per quanto riguarda Lautaro Martinez, invece, attenzione ad un interesse del Real Madrid in seguito ai buoni rapporti instaurati con l’Inter grazie alla cessione di Hakimi. Queste le sue parole: “Simeone continua ad essere tentato dall’Inter, che vuole portarselo via. Conte ha litigato all’interno dello spogliatoio e ha fallito in maniere incredibile. Lautaro piace molto al Real Madrid e la cessione di Hakimi all’Inter può essere un primo passo”.

