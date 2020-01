INDISCREZIONE PI – Inter, pressing su Zaza: si tratta con il Torino ma il giocatore vuole garanzie

Il calciomercato regala sempre grandi sorprese. In queste ultime ore della finestra invernale di gennaio, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per regalare a Conte un altro attaccante, dopo la prestazione deludente fornita da Sanchez in Coppa Italia.

Dopo il dietrofront del Chelsea per Giroud e le difficoltà registrate con Monaco e Leicester per Slimani, Marotta ha avviato i contatti con il Torino per Simone Zaza: l’attaccante granata ha già lavorato con Conte alla Juventus e in Nazionale azzurra e al momento è una delle piste più calde per il reparto offensivo nerazzurro.

Accelerata nelle ultime ore, l’Inter ha deciso di sondare fortemente la pista che porta all’attaccante classe 1991 che però al momento non ha ancora aperto al trasferimento in prestito secco: anche il Torino è indeciso sulla formula dell’affare, nelle prossime ore si cercherà di sbloccare la trattativa. In corso valutazioni da entrambe le parti.

