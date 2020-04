INDISCREZIONE PI – Lautaro-Barcellona, bomba da Sergio Zarate: ma non fa parte dell’entourage

Pochi minuti fa, direttamente da Fox Sports Argentina, sono circolate alcune dichiarazioni di Sergio Zarate riguardo il futuro di Lautaro Martinez. Questi, in merito all’interesse del Barcellona per il 10 nerazzurro, ha affermato che la volontà di Messi sarà difficile da gestire, poiché la chiamata del miglior giocatore del mondo è irresistibile. Contattate dalla redazione di Passioneinter.com, però, fonti vicine a Lautaro Martinez hanno voluto chiarire la questione.

Lautaro-Barcellona, Zarate non fa parte dell’entourage del Toro

In particolare, queste ultime hanno voluto specificare come Sergio Zarate non sia l’agente del Toro nerazzurro, né faccia parte del suo entourage, come invece circolato poco fa dal Sudamerica. Gli unici procuratori di Lautaro, infatti, sono Rolando Zarate, fratello di Sergio, e Beto Yaqué.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!