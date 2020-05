Indiscrezione PI – L’interista Di Gregorio brilla a Pordenone, positivo il debutto in B. I club riflettono sul futuro

La sua stagione è iniziata in sordina, ma pian piano l’estremo difensore Michele Di Gregorio ha saputo farsi spazio in quel di Pordenone, del quale ha preso possesso della porta guidando i suoi al sogno Serie A, momentaneamente interrotto a causa dello stop al campionato di B dovuto all’emergenza Coronavirus. Il giocatore di proprietà dell’Inter, infatti, dopo essere finito in panchina nelle prime giornate, ha conquistato il posto da titolare emergendo come uno dei talenti più interessanti della cadetteria.

Con ventisei presenze all’attivo, è riuscito a mantenere la sua porta inviolata in ben otto occasioni, subendo trenta reti. Prestazioni che hanno alimentato le speculazioni sul suo futuro, con diversi club di Serie A che si sono messi alla finestra in attesa di capire le possibili evoluzioni. In tutto questo il Pordenone aspetta interessato a trattenere in Friuli un calciatore che ha contribuito all’ottima stagione dei neroverdi: il club è al momento in attesa, ed attente tempi più favorevoli per comprendere le intenzioni dell’Inter.

La volontà è quella di fare il possibile per provare a trattenere il portiere, ma il tutto sarà subordinato alla volontà dei nerazzurri. Terminata l’emergenza, le parti si siederanno al tavolo per cercare la soluzione migliore.

