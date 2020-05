Indiscrezione PI – Per Tonali è volata a due con la Juventus: ecco le tempistiche

Cercato, desiderato e corteggiato: quello di Sandro Tonali è senza dubbio il nome che desta maggior interesse negli uffici dei principali club di Serie A. Perché il gioiellino del Brescia, alla sua prima stagione nel massimo campionato, è stato in grado di imporsi senza subire le pressioni dovute ai numerosi occhi pronti a studiarlo in ogni partita. E così il centrocampista sarà senza dubbio al centro della prossima sessione di mercato, con Inter e Juventus in prima linea per assicurarsi le prestazioni del talento in forza alla società lombarda.

Il filo conduttore con cui l’Inter ha iniziato il nuovo corso con Antonio Conte alla guida è stato quello di puntare sui giovani italiani di talento. Da questo punto di vista, Tonali è il profilo perfetto, ed il club nerazzurro è pronto a fare il possibile per vincere la concorrenza ed assicurarsene le prestazioni. Stando a quanto raccolto da Passioneinter.com, il patron delle Rondinelle Massimo Cellino, infatti, pare ormai certo di dover lasciar partire il suo calciatore, cercando di capitalizzare al massimo la cessione.

A quando la decisione? Al momento si registrano diversi contatti in queste settimane fra l’entourage ed i club interessati, anche se la situazione è in stand-by, dato che le squadre sono alle prese con le difficoltà logistiche dovute alla ripartenza dei campionati: difficile, dunque, che la situazione subisca accelerazioni prima della metà di giugno.



