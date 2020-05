SportMediaset – Ingaggio monstre del Barça per Lautaro. Werner in pole per sostituirlo, ma occhio a Cavani. Mertens…

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di SportMediaset, il club catalano avrebbe offerto all’attaccante argentino dell’Inter 10 milioni di euro a stagione, cifra che Suning non può permettersi, complicando non poco i piani di rinnovo del club milanese. L’offerta ai nerazzurri invece sarà sulla base di 80 milioni di euro cash più uno tra Arthur e Semedo. Per sostituire il Toro l’Inter è pronta a fiondarsi sull’attaccante del Lipsia Timo Werner, su cui pende una clausola rescissoria da 60 milioni. In alternativa resta sullo sfondo Edinson Cavani, possibile opportunità a costo zero, così come Dries Mertens, che potrebbe prendere il posto di Sanchez.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!