Dall’Inghilterra – Lautaro rifiuta la Premier: nel suo futuro solo il Barcellona

Continuano incessanti le voci sul futuro di Lautaro Martinez. Il centravanti argentino si sta mettendo in luce in questa stagione, grazie ad un tandem incredibile creato sin dall’inizio con Romelu Lukaku. Non solo il Barcellona sulle sue tracce, perché dall’Inghilterra hanno fatto sapere che anche il Manchester United ed il City sono sull’ex Racing de Avellaneda. Secondo quanto riferito dal Daily Star, però, il 10 nerazzurro avrebbe già rifiutato le possibili mete inglese.

Stando al noto quotidiano inglese, nel futuro di Lautaro Martinez ci sarebbe il solo Barcellona. In realtà, il classe 1997 non ha mai espresso il desiderio di partire, ribadendo in qualsiasi uscita pubblica di pensare solo all’Inter e di trovarsi bene a Milano in questa fase della sua carriera. Al momento il club nerazzurro non gli ha ancora proposto il rinnovo del contratto con l’aumento dell’ingaggio, ma l’impressione è che entro fine anno qualcosa possa muoversi in questa direzione per la gioia dei tifosi.

