Dall’Inghilterra – Super offerta del Manchester United per Skriniar! L’Inter ci pensa: già rifiutate due proposte

Non è più certa la permanenza di Milan Skriniar all’Inter nei prossimi mesi. Da qualche giorno, infatti, il futuro del difensore slovacco è divenuto in bilico insieme a quello di altri big nerazzurri come Marcelo Brozovic. Nello specifico, dall’Inghilterra si è parlato nelle ultime ore di una mega offerta da parte del Manchester United nei confronti del centrale slovacco, già presentata ufficialmente alla dirigenza dell’Inter.

Secondo quanto riportato dal Mirror, i Red Devils avrebbero bussato alla porta dell’Inter con una proposta da 58 milioni di sterline, pari sostanzialmente a quasi 65 milioni di euro. Secondo il quotidiano inglese, il club nerazzurro starebbe riflettendo su quest’ultima offerta, dopo aver già rifiutato nei mesi scorsi proposte altrettanto allettanti da parte di Real Madrid e Bayern Monaco. Va ribadito che lo status del calciatore è variato negli ultimi giorni e non è più considerato incedibile. La società interista potrebbe però attendere una controproposta da parte del City, altro club da tempo sulle tracce del ragazzo.

