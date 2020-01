In Inghilterra confermano: “Il Tottenham su Calhanoglu per sostituire Eriksen”. Spunta anche l’Arsenal

Dopo le prime indiscrezioni uscite dalla Turchia, anche in Inghilterra sembra essere confermato l’interesse del Tottenham nei confronti di Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco sarebbe stato individuato dagli Spurs come perfetto sostituto in caso di partenza di Christian Eriksen. Il danese è ormai ad un passo dall’Inter ed entro il fine settimana potrebbe già arrivare la chiusura tra i due club per il trasferimento a titolo definitivo.

Il Tottenham di José Mourinho, però, non è l’unico club sulle tracce del giocatore del Milan. Secondo quanto riferito dal Daily Express, infatti, anche l’Arsenal avrebbe chiesto informazioni circa il suo cartellino. Calhanoglu, secondo la valutazione fatta dai rossoneri, ha un valore di mercato pari a 20 milioni di euro, una cifra che gli Spurs ritengono adeguata alle qualità del ragazzo.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!