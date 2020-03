Inter, a giugno rivoluzione in attacco: Sanchez rimane? Una sola possibilità

L’Inter pensa già al futuro e al prossimo mercato ed è pronta alla ricostruzione del reparto offensivo: Alexis Sanchez è a rischio addio, così come Lautaro Martinez, che interessa in maniera insistente al Barcellona. Salvo sorprese, anche il cileno saluterà Milano, per far rientro a Manchester, dove lo United è pronto a riaccoglierlo.

A fine agosto, l’ex Udinese è approdato alla corte di Antonio Conte con la formula del prestito secco e non con diritto di riscatto come ipotizzato a inizio trattativa. Il club nerazzurro pagherà solo 5 degli 11 milioni di euro di ingaggio che Sanchez percepisce attualmente. A giugno le due società proveranno a trattare la cessione. Ma c’è una sola chance di permanenza: dovrà ridursi notevolmente l’ingaggio e accettare di percepire anche meno dell’attuale parte di stipendio versatogli dai nerazzurri.

