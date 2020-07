Inter, accordo con postilla per Moses: il Chelsea può richiamarlo dal prestito, ecco perché

Il futuro di Victor Moses – dovrebbe – essere ancora all’Inter. La società nerazzurra ed il Chelsea, infatti, hanno trovato un accordo per poter prolungare il prestito del nigeriano fino al termine della stagione, consentendo così ad Antonio Conte di avere l’alternativa sulla fascia destra ad Antonio Candreva. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, però, rende nota una postilla relativa all’accordo trovato tra i due club.

Pare infatti che in quest’ultimo sia stata inserita una sorta di ‘clausola’ che permetterebbe al Chelsea di poter richiamare il nigeriano in qualsiasi momento nel caso in cui si presentasse una terza squadra disposta ad acquistarlo. L’Inter, quindi, avrà sì Moses ancora a disposizione, ma rischia di doverlo salutare da un giorno all’altro a causa del mercato.

