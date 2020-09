GdS – L’Inter piomba su Acerbi! Calciatore in rottura con la Lazio: cosa sta succedendo

Lo hanno ribadito più volte i dirigenti dell’Inter: il mercato dei nerazzurri si fonderà prevalentemente sulle opportunità che via via si presenteranno davanti nel corso delle settimane. Una di queste, secondo la clamorosa indiscrezione rivelata questa mattina da La Gazzetta dello Sport, potrebbe portare al nome di Francesco Acerbi. Il difensore di proprietà della Lazio, infatti, nelle scorse ore direttamente dal ritiro dell’Italia si è lasciato andare ad un roboante sfogo contro la dirigenza biancoceleste.

Il centrale starebbe infatti trattando il rinnovo con il proprio club, in seguito ai super accordi già siglati da altri big in squadra come Luis Alberto e Ciro Immobile. Considerata la grande importanza ricoperta nelle ultime due stagioni, in cui ha sopperito perfettamente alla partenza di un leader difensivo come Stefan de Vrij, Acerbi si aspettava infatti un chiaro riconoscimento soprattutto dal punto di vista economico rispetto agli attuali 1,8 milioni di euro percepiti a stagione.

L’offerta della Lazio si aggirerebbe però intorno ai 2,5 milioni compresi di bonus, cifra al di sotto delle aspettative dello stesso Acerbi. Da qui è nato lo sfogo delle scorse ore, in cui il calciatore ha attaccato a viso aperto la società, mettendo in bilico il suo futuro nella capitale con queste parole: “Mi ha dato fastidio e se è questo l’atteggiamento che hanno e andranno avanti così, forse il rinnovo non sarà più nella mia testa”. Il suo contratto ha una scadenza fissata nel 2023, ma l’impressione è che possa andar via subito. Oltre ai nerazzurri, decisamente interessati ad averlo, va registrata anche la concorrenza del Napoli, scrive La Gazzetta che sottolinea però come al momento non ci siano stati ancora tentativi concreti né da parte dei nerazzurri né dei partenopei.

