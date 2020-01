CdS – Inter in missione per Acuña. Kurzawa alternativa, non si molla Marcos Alonso

Passato in secondo piano il nome di Marcos Alonso per via delle richieste economiche spropositate del Chelsea nei confronti del terzino spagnolo, l’Inter ha gettato giustamente lo sguardo verso altri obiettivi. Anche se l’ex Fiorentina non è del tutto uscito dai radar nerazzurri, in pole position per il ruolo di esterno sinistro in questo momento è passato Acuña dello Sporting CP, andato tra l’altro a segno nell’ultimo match contro il Porto.

Secondo quanto scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, le condizioni precarie di Asamoah hanno indotto il club interista a considerare prioritario l’acquisto di un esterno a tutta fascia per la sinistra. In tal senso, il terzino argentino è stato monitorato ieri dall’Inter in Sporting-Porto. Rimane un’alternativa anche Kurzawa del Paris Saint Germain, che a fine stagione andrà in scadenza di contratto e sarà libero di firmare per altri club.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!