Mercato – Inter su Acuña dello Sporting. Kurzawa l’alternativa, Ghoulam scartato per gli infortuni

L’infortunio dai tempi quasi incalcolabili di Kwadwo Asamoah ha costretto l’Inter a guardarsi in giro per assicurarsi un possibile titolare sulla fascia sinistra. Il guaio al ginocchio del terzino ghanese non lascia tranquillo il club, che non può contare sul solo Biraghi per tutta la stagione. Considerate le difficoltà economiche per arrivare al primo profilo che era stato sondato, vale a dire Marcos Alonso, la dirigenza nerazzurra ha scelto così di allargare il campo di osservazione.

Come confermato questa mattina da Tuttosport, salgono le quotazioni di Marcos Acuña dello Sporting CP. Il 28enne esterno argentino, però, è considerato importante per i portoghesi che potrebbero sparare una cifra fuori mercato per il suo cartellino. Altro nome noto è quello di Kurzawa, in scadenza con il Paris Saint Germain. L’Inter lo segue da tempo per l’estate, ma in emergenza potrebbe valutare di anticipare l’ingaggio. Scendono, infine, le chance di Ghoulam e Darmian. L’algerino, in particolare, non convince per via dei troppi infortuni delle ultime tre stagioni.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!