Affare Hakimi, emergono le cifre: stipendio ‘alla Godin’, si alzano i bonus

È arrivata nella serata di ieri la conferma definitiva che fa sognare i tifosi: Achraf Hakimi è prossimo a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Quella per l’esterno marocchino è una trattativa che Beppe Marotta porta avanti da marzo, ma che agli onori delle cronache è emersa sostanzialmente un paio di giorni fa. È apparso quindi come un vero e proprio blitz di mercato quello dell’Inter, che ha chiamato Madrid strappando l’accordo per Hakimi sulla base di quaranta milioni di euro.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, però, i bonus sarebbero leggermente più alti di quanto emerso recentemente. Non 5 milioni circa, quindi, ma ben 10, che fanno lievitare la cifra complessiva finale intorno ai 50 milioni di euro. L’ingaggio, invece, dovrebbe sfruttare le norme portate dal Decreto Crescita e toccare i circa 6 milioni netti, al pari di quello di Godin.

