SM – Inter, contatti con l’agente di Werner. Proposto Lazaro al Lipsia per abbassare la parte cash

Qualora ci fossero stati dubbi sull’affidabilità di Timo Werner come centravanti per il dopo-Lautaro, la tripletta dello spietato tedesco nella giornata di ieri ha spazzato via qualsiasi tipo di ombra. L’attaccante del Lipsia è diventato a tutti gli effetti l’obiettivo principale sottolineato sul taccuino di Piero Ausilio e Beppe Marotta, come sostituto in caso di una partenza del Toro in direzione Barcellona, sempre più probabile secondo molti quotidiani sportivi spagnoli.

Werner, stando a quanto raccontato nell’edizione odierna del notiziario di Sportmediaset, è considerato l’erede naturale di Lautaro, preferito dalla dirigenza anche ad Edinson Cavani. Il club interista avrebbe intensificato i contatti con l’agente del centravanti per anticipare la concorrenza del Liverpool che vuole sfruttare il tecnico Klopp per convincere il ragazzo. L’Inter, per quanto riguarda l’offerta da formulare al Lipsia, vorrebbe offrire anche il cartellino di Valentino Lazaro – vecchio pallino della società tedesca – per abbassare i 50 milioni cash della clausola rescissoria.

