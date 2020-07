Inter al bivio per Sanchez: è lotta contro il tempo per la conferma

Le prestazioni dopo il lockdown di Alexis Sanchez sono state decisamente convincenti, tanto da essersi guadagnato la conferma per la prossima stagione. Per vederlo però in maglia Inter anche la prossima stagione la società nerazzurra deve inevitabilmente trovare un accordo con il Manchester United. Il cileno resterà a Milano fino al 5 agosto, dunque non sarà a disposizione di Antonio Conte per l’eventuale Final Eight di Europa League.

L’Inter vuole riscattarlo ma il club inglese ha intenzione di cedere Sanchez soltanto a titolo definitivo e dunque ora – come riporta il Corriere dello Sport – c’è un bivio: prestito con obbligo di riscatto nel 2021 oppure uno scambio con Ivan Perisic. L’ultima ipotesi di mercato sta prendendo sempre più piede nelle ultime ore e non è da escludere visto che è una soluzione ben vista da entrambi le parti. Il tempo corre e l’Inter ha pochissimo tempo.

