Mercato – Inter, Aleñá diventa un caso al Betis: in estate può lasciare la Liga

Arrivato al Betis Siviglia con la formula del prestito lo scorso gennaio, per cercare nuovi stimoli dopo una prima parte di stagione vissuta da riserva al Barcellona, probabilmente Carles Aleñá non si aspettava un impatto così negativo. In Spagna, come confermato da fichajes.net, il suo è praticamente diventato uno stranissimo caso. Nelle ultime tre partite ufficiali del Betis prima dello stop, il centrocampista spagnolo ha difatti collezionato tre panchine consecutive e solamente 30′ di gioco da subentrato.

I tutti i casi si è trattato di una scelta tecnica, visto che il ragazzo non ha sofferto di recente alcun tipo di guaio fisico. Di ritorno al Barcellona in estate, appare improbabile che possa essere rilanciato dallo stesso club che pochi mesi fa lo aveva scaricato senza grossi rimpianti. E, considerata la parentesi fin qui negativa con la maglia del Betis, una cessione all’estero potrebbe risultare la migliore opzione per la sua carriera. L‘Inter, che nelle discussioni con il Barcellona per Lautaro Martinez ha anche parlato di Aleñá, non sembra in questo senso particolarmente convinta.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!