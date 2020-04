Inter, all-in su Chiesa: Marotta valuta un’offerta con quattro contropartite tecniche!

Continua, forte, il pressing dell’Inter su Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina è conteso in particolare dai nerazzurri e dalla Juventus, anch’essa sempre molto interessata alle dinamiche legate all’esterno italiano. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, però, Beppe Marotta starebbe studiando un ventaglio di possibili alternative da offrire al club di Commisso sia per abbassare il costo cash dell’operazione, che per ingolosire la Fiorentina dal punto di vista tecnico.

Sono infatti quattro i nomi principali su cui poter ragionare: il primo è quello di Dalbert, già quest’anno protagonista in maglia viola, al quale potrebbe aggiungersi almeno un altro calciatore. Una soluzione accattivante può essere quella che porta a Radja Nainggolan, per il quale però l’Inter dovrebbe fare uno sforzo per coprire parte dell’oneroso ingaggio. Alternative low cost ed italiane, infine, sono quelle che portano ai nomi di Roberto Gagliardini e Andrea Pinamonti, monitorati anche dal Torino.

