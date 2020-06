Inter, allarme Sanchez e Moses: Conte rischia di perderli per l’Europa League. I dettagli

Sebbene l’ordine del calendario obbliga a pensare prima al campionato rispetto che all’Europa League, l’allarme europeo inizia a suonare forte in casa Inter. Secondo quanto riporta Sky, infatti, in questo senso potrebbero esserci problemi riguardanti il futuro di Alexis Sanchez e Victor Moses. I due, entrambi a Milano in prestito, rischiano infatti di non poter disputare le fasi finali dell’Europa League con la maglia nerazzurra.

I prestiti dal Manchester United e dal Chelsea dovrebbero infatti essere confermati e prolungati almeno fino alla fine di luglio, così da permettere loro di concludere la Serie A. Difficilmente, però, si riuscirà ad andare oltre a quella data, bloccando, di fatto, la loro disponibilità per la competizione europea. Con conseguente – e legittima – preoccupazione per mister Antonio Conte.

