GdS – L’Inter aveva già allertato Allegri: nuovi contatti in un solo caso

Dopo la prima tregua di lunedì tra Antonio Conte e il presidente dell’Inter Steven Zhang, potrebbe tornare definitivamente il sereno qualora il faccia a faccia di fine stagione tra i due dovesse trovare piena unità d’intenti sulla linea futura. La Gazzetta dello Sport, però, nell’analisi dei possibili scenari questa mattina ha tenuto conto anche della possibilità che il dialogo tra le due parti possa non andare a buon fine, portando inevitabilmente alla risoluzione del contratto.

L’Inter, infatti, chiederà ad Antonio Conte di essere meno ‘contiano’, di evitare cioè quegli sfoghi pubblici diretti alla società fatti a caldo più volte durante la stagione. Qualora il rapporto dovesse realmente sfociare in un divorzio, a quel punto si ripartirebbe da Massimiliano Allegri. Secondo la rosea, addirittura l’ex tecnico di Juventus e Milan era già stato allertato in via del tutto informale e rimane il preferito dell’amministratore delegato Beppe Marotta, come in occasione dell’addio del leccese dalla Juventus del 2014.

