Sky – Addio Conte? L’Inter non ci pensa ma si guarda attorno: Allegri il primo nome di Marotta

Al momento la possibilità di un divorzio tra l’Inter e Conte dopo un solo anno è remota ma è chiaro che, se le parti non dovessero arrivare ad un accordo e dal mercato non arrivassero i giocatori richiesti dal tecnico, non si può escludere un passo indietro da ambo le parti.

Chi sarebbe il successore in panchina? Ricordato che la volontà della dirigenza al momento è quella di continuare con Conte, secondo quanto riportato da Sky Sport l’Inter procederebbe con sondaggi e contatti al fine di trovare una nuova guida.

Il nome di Massimiliano Allegri diventerebbe lo scenario più naturale visti anche i buoni rapporti con il dg Marotta dai tempi della Juventus. Si tratta però di una prospettiva al momento ipotetica e nulla più.

