GdS – L’Inter rinuncia ad Amrabat e Rrahmani: c’è il Napoli per giugno

Non che fossero mai stati degli obiettivi dichiarati dell’Inter, ma scorgendo tra i nomi di secondo piano sul taccuino di mercato nerazzurro anche quelli di Amrabat e Rrahmani dell’Hellas Verona erano assolutamente presenti. Entrambi si stanno rendendo protagonisti di una stagione al di sopra di ogni aspettativa del club veneto, forse la più grande sorpresa fino a questo punto tra i club in lotta per non retrocedere.

Ad anticipare la concorrenza sui due calciatori, ci ha pensato il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’operazione è stata condotta nelle ultime settimane per un totale di circa 30 milioni complessivi più un paio di bonus. Sia Amrabat e Rrahmani, però, non verranno vestiti subito di azzurro: avranno l’opportunità di chiudere la loro stagione a Verona e contribuire alla salvezza per poi raggiungere Napoli.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!