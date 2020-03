Inter, Arteta ci spera: “Voglio trattenere Aubameyang a tutti i costi. Futuro? Ne stiamo parlando”

Il profilo di Pierre-Emerick Aubameyang è stato accostato negli ultimi giorni con una certa importanza al mercato dell’Inter. L’attaccante dell’Arsenal è considerato come uno dei possibili eredi di Lautaro Martinez, qualora in estate il Toro lasci Milano per raggiungere Messi a Barcellona.

Mikel Arteta, tecnico dei Gunners ha però blindato in conferenza stampa il proprio goleador. Ecco le parole riportate dalla BBC: “Per me la questione è semplicissima. Io voglio trattenerlo a tutti i costi. A fine anno capiremo le nostre e le sue intenzioni. Al momento stiamo parlando, è difficile dire ora quello che succederà”.

