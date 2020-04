MD – L’Inter molla Arthur? Per il Barcellona è diventato incedibile

Ha accarezzato più volte l’idea di rinforzare il proprio centrocampo con il nome di Arthur, l’Inter, nei propri disegni di mercato. Il promettente calciatore da due anni protagonista nel centrocampista del Barcellona, infatti, è stato accostato ai nerazzurri anche in ambito dell’affare Lautaro Martinez come possibile contropartita. Sebbene il club della famiglia Zhang non sia mai andato oltre del semplice interessamento, ecco che il Mundo Deportivo ha fatto chiarezza sulla situazione contrattuale del ragazzo.

Secondo il noto quotidiano spagnolo molto vicino agli affari di casa Barcellona, Arthur per la società blaugrana appartiene a quella categoria di calciatori incedibili. Il centrocampista brasiliano rappresenta un pezzo importante del puzzle catalano per i progetti futuri da parte del club. A 23 anni, dopo l’oneroso investimento da 30 milioni di euro versati nelle casse del Gremio nell’estate del 2018, il nazionale verdeoro continuerà a vestire la maglia blaugrana nei prossimi anni.

