CdS – Inter e Asamoah pronti al divorzio: a fine stagione nuova esperienza all’estero

Dopo due stagioni, di cui l’ultima trascorsa prevalentemente in infermeria, Kwadwo Asamoah è pronto a lasciare l’Inter. Come rivelato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, proprio i guai fisici che hanno tormentato gli ultimi mesi del terzino ghanese hanno reso inevitabile questa scelta. Con l’arrivo di Antonio Conte in panchina si pensava infatti che l’ex juventino potesse ricoprire un ruolo importante all’interno dello spogliatoio, ma per forza di cose gli eventi non sono andati proprio in questa direzione.

Per cercare di chiudere al meglio la propria brillante carriera dal calciatore, il terzino mancino cercherà una nuova avventura all’estero, possibilmente in un campionato meno impegnativo rispetto a quello italiano. Asamoah era arrivato due anni fa a Milano a parametro zero, dopo aver trascorso diversi anni con la maglia della Juventus. Dopo una prima buona stagione sotto la gestione di Luciano Spalletti in panchina, purtroppo l’esterno sinistro non è riuscito a trovare continuità nel progetto nerazzurro.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!