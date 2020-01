GdS – Inter, Ashley Young torna di moda: può arrivare in ogni caso

A prescindere di come andrà a finire l’esito degli ultimi test fisici di Leonardo Spinazzola ad Appiano Gentile, l’Inter sembra intenzionata a cautelarsi bloccando in ogni caso Ashley Young dal Manchester United. Il club nerazzurro vorrebbe quindi completare l’acquisto del laterale inglese 34enne che tanto piace ad Antonio Conte. Se manca ancora l’intesa con i Red Devils, ricordiamo che l’accordo con il calciatore era già stato raggiunto.

Come ricordato in questi ultimi minuti da La Gazzetta dello Sport, per Young è già pronto un contratto di 18 mesi a 3 milioni netti a stagione: il giocatore in queste settimane ha spinto con la dirigenza United per forzare l’addio a gennaio, ora va solo trovato l’accordo tra i club per l’indennizzo necessario per liberare subito il giocatore. In nerazzurro, tra l’altro, riabbraccerebbe volentieri i due ex compagni Romelu Lukaku ed Alexis Sanchez.

