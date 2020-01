GdS – Inter, Ashley Young in chiusura: già lunedì la firma?

Nell’elenco stilato da Antonio Conte qualche mese fa di comune accordo con la società, in merito ai primi acquisti che avrebbe voluto per gennaio, la casella dell’esterno sinistro potrebbe presto essere riempita con l’arrivo a Milano di Ashley Young. Naturalmente stiamo parlando di un piano alternativo per l’Inter, che ad inizio finestra aveva in mente ben altri obiettivi del calibro di Marcos Alonso o Emerso Palmieri, ma il terzino del Manchester United resta comunque un nome indicato dallo stesso tecnico leccese e quindi considerato importante.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport questa mattina, Marotta avrebbe già affondato il colpo nelle ultime ore. La trattativa è ben avviata, manca solo l’accordo sull’indennizzo che l’Inter dovrà riconoscere allo United perché con gli agenti del calciatore è già stata raggiunta l’intesa sul contratto di 18 mesi. Lunedì, addirittura, potrebbe essere la giornata della chiusura definitiva con le firme sui contratti ed il trasferimento di Ashley Young in nerazzurro.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!