Inter-Atalanta, anche il mercato in tribuna: quanti agenti sugli spalti del Meazza!

In contemporanea col delicatissimo match interno contro l’Atalanta, in casa Inter è impossibile non pensare al calciomercato, in entrata ma anche in uscita. I nomi caldi sono quelli di Young e Giroud ma soprattutto Eriksen e Vidal, che stanno scaldando gli umori della piazza e facendo sognare i tifosi. E non è un caso che, sugli spalti del Meazza, questa sera, siano presenti diversi procuratori.

Oltre al ct dell’Argentina Scaloni e l’ex nerazzurro Samuel, riporta Calciomercato.it, ci sono infatti anche uno degli intermediari della trattativa tra l’Inter e il Chelsea per Giroud, l’agente di Politano, corteggiato in particolare dal Milan, il rappresentante di Sensi e Gomez, il ds del Parma Faggiano e l’agente di Darmian, anche quest’ultimo in orbita Inter anche se la pista appare più fredda. Grande assente, invece, Martin Schoots, agente di quel Christian Eriksen oggetto dei desideri dell’Inter e dei suoi tifosi.

