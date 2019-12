Inter-Atalanta, pranzo per Kulusevski: accordo per giugno quasi raggiunto, ma Politano può far anticipare tutto!

Inter ed Atalanta continuano a parlare della trattativa che ha come oggetto Dejan Kulusevski. I nerazzurri milanesi stravedono per il calciatore, tanto che Beppe Marotta vorrebbe portarlo a Milano già in quel di gennaio. Il presidente bergamasco Percassi non ha dato limiti o scadenze alla trattativa: il vero ostacolo all’arrivo in inverno dello svedese, infatti, è il Parma, squadra nella quale milita al momento il ragazzo. A più riprese, infatti, dirigenti ed allenatore dei ducali hanno espresso la volontà di tenerlo fino a fine stagione

Le richieste del presidente della Dea sono di circa 40 milioni più bonus, mentre l’offerta di Marotta, al momento, è ferma a 35 bonus compresi. Ciò che potrebbe far saltare il banco è l’inserimento nell’affare di Matteo Politano, scrive La Gazzetta dello Sport, calciatore gradito ai nerazzurri di Bergamo e che potrebbe far anticipare la chiusura della trattativa già in quel di gennaio.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!