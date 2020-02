Dalla Francia – Interesse dell’Inter per Aubameyang ancora vivo. La scorsa estate i primi contatti

Il recente stato di forma di Pierre-Emerick Aubameyang ha chiaramente attratto nuovamente i riflettori dei migliori club in Europa. A partire dal Barcellona che ormai da mesi sta cercando una prima punta moderna con le sue caratteristiche, ma anche dell’Inter che la scorsa estate aveva richiesto le prime informazioni. Secondo quanto riferito dal portale francese le10sport, il club nerazzurro avrebbe già mostrato un interesse concreto nei suoi confronti.

Ad ostacolare la possibile operazione con l’Arsenal, però, è stata la richiesta economica del club, fin troppo elevata per gli standard in questo momento a disposizione dell’Inter. Nonostante l’interesse per il ragazzo ex Borussia Dortmund rimanga ancora più che vivo, difficilmente si concretizzerà in qualcosa di più nei prossimi mesi. Uno scenario che potrebbe cambiare esclusivamente in caso di ricchissima cessione di Lautaro Martinez, con direzione Barcellona. Anche in questo caso un’ipotesi al momento remota.

