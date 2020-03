Aubameyang, dall’Inghilterra preannunciano: “Per Conte sarà il nuovo Lukaku!”

Uno dei nomi potenzialmente più caldi del prossimo calciomercato estivo dell’Inter – al netto di quando finirà l’emergenza Coronavirus – potrebbe essere quello di Pierre-Emerick Aubameyang. Il centravanti gabonese, infatti, andrà in scadenza di contratto nel giugno del 2021, scenario che obbligherà l’Arsenal a fare una scelta: cederlo subito, per poter monetizzare dal suo cartellino, o trattare il rinnovo di contratto, al fine di evitare di perderlo a parametro zero.

Aubameyang, c’è anche l’Inter

Tra le tante big europee che seguono con grande attenzione la vicenda legata ad Aubameyang c’è anche l’Inter. I nerazzurri, infatti, si accodano al novero di squadre sulle sue tracce, che comprende già Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United, con gli inglesi in pole position. Attenzione però alla grande voglia di Antonio Conte di allenare il classe 1989: secondo quanto scrive il Daily Mail, infatti, il tecnico interista lo segue fin dai tempi del Chelsea, ed in estate potrebbe chiederlo con grande insistenza, proprio come fece con Romelu Lukaku la scorsa estate. Inoltre, qualora il PSG decidesse di riscattare Icardi, non solo si defilerebbe – con grande probabilità – dalla corsa ad Aubameyang, ma fornirebbe all’Inter la cifra giusta da poter offrire all’Arsenal per strapparlo alla grande concorrenza.

