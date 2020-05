Inter, perché le parole di Ausilio fanno sperare nell’arrivo di Tonali

Piero Ausilio, negli anni da dirigente dell’Inter, ci ha spesso abituato a proteggere con la massima riservatezza gli affari del mercato interista, spesso anche dinnanzi a situazioni già ben avviate. Della sua intervista rilasciata quest’oggi sui canali di Sky Sport (QUI LA VERSIONE INTEGRALE), tra i tanti temi toccati ha colpito senz’altro la sua risposta su Sandro Tonali. Il direttore sportivo nerazzurro ha infatti ammesso pubblicamente che l’interesse nei confronti del centrocampista del Brescia c’è a tutti gli effetti, in quanto il profilo rientra in quel concetto di identità italiana attorno a cui costruire la squadra per il futuro.

L’unico ostacolo, com’era prevedibile, potrebbe però riguardare la valutazione economica stabilita dal presidente Cellino per il cartellino di Tonali. Ma la dinamica, per molti aspetti, ricorda parecchio le battute che la scorsa estate si lanciavano a distanza la dirigenza dell’Inter e il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, in merito all’operazione Barella. In quel caso, per scongiurare l’inserimento della Roma per una trattativa che stava diventando snervante, fu necessario l’intervento telefonico di Antonio Conte che bloccò il ragazzo facendolo innamorare del progetto nerazzurro.

E chissà che, sulla rubrica del tecnico interista, non sia già stato salvato il numero di Tonali tra i contatti preferiti. Rileggiamo, nel frattempo, quanto detto da Ausilio a proposito del centrocampista del Brescia: “Tonali? Avere un’identità italiana all’Inter può essere molto importante per la costruzione del gruppo e dunque vogliamo proseguire su questa strada. Tonali ha sicuramente le qualità per giocare nell’Inter, non so se ha la qualità economica per essere acquistato. I parametri li ha tutti per essere un giocatore nerazzurro, ma non conosco quelli di Cellino”.

