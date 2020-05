Marca – Inter-Barcellona, ore calde per Lautaro. Ma l’offerta scende a 60 milioni…

Sta registrando tutt’altro che passi in avanti il Barcellona nella trattativa con l’Inter per Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, nonostante i blaugrana abbiano oramai assimilato la valutazione di 111 milioni di euro per l’argentino, non hanno comunque intenzione di alzare la loro proposta economica per avvicinarsi alle reali richieste del club nerazzurro. Così, per pareggiare il valore del calciatore, dalla Catalogna vengono ripetutamente offerte delle contropartite tecniche da aggiungere all’operazione.

L’Inter, da questo punto di vista, è stata più che chiara: la parte cash dovrà ammontare almeno a 90 milioni di euro. Il Barcellona, invece, secondo il quotidiano spagnolo avrebbe presentato un’ultima offerta da 60 milioni di euro, proponendo ai nerazzurri di scegliere tra le seguenti 6 contropartite: Semedo, Vidal, Todibo, Junior Firpo, Umtiti e Aleñá. Insomma, ancora non ci siamo, nonostante la fretta dell’Inter di fare chiarezza il prima possibile sulla questione.

Sono ore calde, in tutti i sensi, quelle che ci aspettano nei prossimi giorni. Nelle ultime conversazioni dei due club negli ultimi giorni è emerso con forza che, nell’uno o nell’altro caso, bisognerà porre fine alla telenovela prima della ripartenza dei campionati, in modo da lasciare libera anche la testa del calciatore e lasciarlo concentrare esclusivamente sull’ultima parte di stagione.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!