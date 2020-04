GdS – L’Inter provoca il Barcellona: “Volete Lautaro? In cambio dateci Griezmann”

Non ne può più l’Inter delle numerose voci che interrottamente continuano a circolare sul futuro di Lautaro Martinez al Barcellona. Il club nerazzurro non vorrebbe privarsi del giovane e talentuoso centravanti e soprattutto, qualora dovesse cedere, lo farà alle proprie condizioni. Così, in risposta al Barcellona, da Milano continuano ad insistere che l’argentino andrà via solamente tramite pagamento della clausola rescissoria, senza inserimento dei vari Vidal, Semedo o Arthur nella trattativa.

Se proprio c’è un calciatore per il quale i nerazzurri potrebbero aprire allo scambio, quello è senza dubbio Antoine Griezmann. Secondo quanto ribadito questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’Inter stizzita avrebbe pensato di chiedere in cambio proprio l’attaccante francese acquistato lo scorso anno dai blaugrana per 120 milioni di euro. Il Barcellona fino ad ora non ha mai fatto il suo nome ai nerazzurri, sebbene l’ex Atletico Madrid abbia sempre elogiato Antonio Conte come allenatore. La valutazione tra i due centravanti è simile, che possa essere l’operazione dell’estate?

