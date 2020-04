CdS – Inter-Barcellona, pronta maxi-operazione: Lautaro può partire a queste condizioni!

Ne parliamo ormai da qualche mese e la possibilità che Lautaro Martinez dopo la grande stagione disputata possa lasciare l’Inter diventa sempre più credibile. Nonostante all’argentino piaccia vestire la maglia nerazzurra e vivere al Milano, dire no alla corte dell’amico Messi sarebbe difficile per chiunque. Per questo motivo, come ribadito più volte, solamente in caso di offerta davvero irrinunciabile da parte del Barcellona, il Toro sarebbe disposto a lasciare il club che lo ha portato in Europa per intraprendere una nuova esperienza in Spagna.

Secondo quanto scritto questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, rispetto alla rigidità iniziale, l’Inter potrebbe aprire alla formula per la cessione. Il club nerazzurro accetterà dunque l’inserimento di contropartite – da una a tre – senza però rinunciare ai 70-80 milioni della parte cash. I primi due profili che piacciono e che dunque vengono accostati sono quelli di Arturo Vidal e Nelson Semedo, in due ruoli particolarmente importanti. Tra i calciatori in uscita dal Barcellona, un terzo potrebbe poi essere individuato tra Arthur, Todibo e Alena.

