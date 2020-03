Inter-Bayern Monaco, botta e risposta di mercato: scambio con Tolisso per lo sconto su Perisic?

Le ultime voci relative alla posizione di Ivan Perisic riportano la volontà, da parte del Bayern Monaco, di riscattare il cartellino del croato dall’Inter, a seguito però di uno sconto sul prezzo pattuito in estate. In particolare, i bavaresi hanno già versato nelle casse nerazzurre 5 milioni di euro per il prestito oneroso. Rispetto agli ulteriori 20 concordati, però, gradirebbero chiudere a quella come cifra complessiva, andando quindi a spenderne solo altri 15.

La risposta dell’Inter: Tolisso per Perisic?

Per questo motivo, quindi, l’ad nerazzurro Beppe Marotta avrebbe la risposta pronta. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, infatti, il dirigente dell’Inter rilancerebbe con la proposta di uno scambio tra Perisic e Corentin Tolisso, mezzala di grande fisicità che potrebbe fare comodo ad Antonio Conte. Un calciatore con quelle caratteristiche (e, soprattutto, quell’esperienza internazionale) potrebbe essere una vera necessità per l’Inter ed il suo 3-5-2. Ad ogni modo, in funzione dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ci sarà modo e tempo per pensare ed imbastire qualsiasi trattativa di mercato.

