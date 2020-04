CdS – Dialogo Inter-Bayern Monaco per il riscatto di Perisic: sconto in vista

Proseguirà ancora per qualche altra stagione l’esperienza di Ivan Perisic con la maglia del Bayern Monaco. Tra i calciatori di proprietà dell’Inter attualmente fuori dalla rosa in prestito, l’esterno croato è quello più vicino a lasciare definitivamente il club nerazzurro. I bavaresi sono fortemente convinti di voler esercitare il diritto di riscatto nei confronti del calciatore, pur cercando di ottenere fino alla fine uno sconto per l’acquisto.

Così, come riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, i due club sono al lavoro da diverso tempo per cercare di venirsi incontro a cifre ragionevoli e soddisfacenti da entrambe le parti. Per cui, nei dialoghi portati avanti tra Inter e Bayern Monaco, il costo finale per il riscatto dovrebbe oscillare tra i 15 e 20 milioni di euro. Insieme a Mauro Icardi, destinato al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro, anche la cessione del croato potrà consentire ai nerazzurri grande forza economica sul mercato.

