Inter-Bayern Monaco, trattativa ad oltranza per Perisic: c’è distanza sulle cifre, ma la plusvalenza sarà certa

L’Inter si gioca l’Europa League, il Bayern Monaco ed Ivan Perisic la Champions. È evidente quindi che la trattativa tra i due club si rianimerà la settimana prossima, quando entrambi i club avranno terminato ufficialmente la loro stagione. Si riprenderà da dove ci si era lasciati, ovvero con una distanza tra domanda ed offerta non proprio minima. I bavaresi hanno fatto scadere a fine maggio l’opzione per il riscatto di Perisic per 20 milioni di euro, poiché oggi, scrive Tuttosport, vorrebbero confermarlo spendendone non più di 12 milioni.

L’Inter però, alla luce dell’ottima stagione del croato e dei risultati strepitosi del club (vincendo la Champions arriverebbe il Triplete), non vorrebbe concedere sconti sul mercato. 18/20 sono i milioni richiesti al Bayern, anche perché, stando alle ultime direttamente da Appiano Gentile, pare che Antonio Conte abbia rivalutato anche la possibilità di reintegrarlo in squadra. Ad ogni modo, essendo oggi iscritto a bilancio per 6,5 milioni di euro, con qualsiasi cifra incassata arriverebbe una buona plusvalenza.

